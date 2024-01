Cooperazione internazionale, tutela della diversità , inclusione e pari opportunità . L’Assessore Mariarca Viscovo “Abbiamo lavorato per non lasciare indietro nessuno. Sono queste le tematiche al centro delle iniziative messe in campo dall’ Assessore Mariarca Viscovo , giovane pro fessionista, da sempre presente nel panorama del volontariato e impegnata nella difesa dei diritti umani , prendendo parte a diverse missioni umanitarie nel continente Africano . La dedizione al ruolo che riveste sul proprio territorio è nota , rivolgendo particolare attenzione a quelle che sono le attività a beneficio della collettività soprattutto per le comunità scolastiche e i giovani , sostenendoli a diventare attori di cambiamento e portatori di nuove istanze della società. Buoni esempi di un impegno in questo senso si sono rivelati progetti come “Uno Zaino per tutti”, promosso dal Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli con l’ Istituto I.P.S.E.O.A Cavalcanti e l’Istituto Comprensivo 49° Toti Borsi-Giurleo, nato con l’obiettivo di sostenere l’educazione dei piccoli studentibeninesi grazie alla raccolta di materiale scolastico e di cancelleria. Sulla scorta di tali valori ,sono state favorite tante altre azioni con i giovani, attraverso percorsi in continua evoluzioneche traggono origine dall’ascolto attivo e dalla cultura formativa:“Staffetta dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” , “Consiglio Junior” e “Progetto Day – Democratic Activation of Youth”.Molteplici anche le attività legate all’empowerment femminile con uno sguardo all’Internazionalizzazione, co me la promozione del progetto di diffusione del burro di Karitè per sostenere la crescita economica delle donne in Africa. Esemplare è stato inoltre il Consiglio contro la violenza sulle donne di scena il 27 novembre,con la nascita di un’alleanza alla Se sta Municipalità con scuola e terr itorio . “Abbiamo il dovere di creare opportunità per tenere i riflettori costantemente accesi e non assistere più passivamente a questa spirale di violenza . Nei giorni dedicati all’ eliminazione della violenza contro le donne e alla luce degli ultimi drammatici fatti di cronaca , il leit motiv di questo Consiglio è stato quello di parlare ai nostri cittadini , a partire dagli studenti , con accenti condivisi e denunciare un fenomeno che rappresenta senza dubbio una tra le più profonde violazioni dei diritti umani” ,ha dichiarato l’Assessore Mariarca Viscovo con delega anche alle pari opportunità , che insieme al collega Assessore Gennaro Cavallaro , ha fortemente voluto questo importante momento di condivisione e sensibilizzazione sociale, con il coinvolgimento diretto di tutte le scuole secondarie di secondo grado ,associazioni, Consulta degli immigrati , forze dell’ordine e professionisti . All’ iniziativa è arrivata anche una donazione del centro odontoiatrico Scapolatello ins ieme ad un buffet di dolci “creativi” offerto dagli studenti del Cavalcanti che hanno richiamato il tema dell’antiviolenza, per questo denominati “Scarpette Rosse”. A suggello di politiche sulla diversità , inclusione e bellezza “diversa”l’Assessore Viscovo ha incontrato di recente il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile della Campania per esaudire il sogno di Alessandro Coppola , un ragazzo speciale che combatte quotidianamente per sfidare i propri limiti . “Vorrei ringraziare l’Assessore Mariarca Viscovo – afferma quest’ultimo – per l’estrema disponibilità che ha riservato nei miei confronti , le ho raccontato della mia storia e dell’esigenza che ho avuto di scrivere il libro “Le mie orecchie parlano” e lei sin da subito ha creduto nel mio progetto “SuperAbile” . Sono euforico per questa grandissima opportunità , con il Dott. Nicola Palmiero siamo entrati in empatia tra un aneddoto ed un altro, ed una volontà comune , quella di incontrare i giovani dell’IPM e raccontarci. “Non bisogna mai sottovalutare la forza di un desiderio , perché sono proprio i sogni a far crescere la fiducia nel futuro. Politica vuol dire realizzare” ha concluso l’Assessore Viscovo.