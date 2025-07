Cooperazione Italia-Cina: a Napoli e Bergamo la settima Ci-Lam Summer School nel manifatturiero avanzato

impE’ arrivata alla settima edizioni la Ci-Lam summer school, che rientra nella piattaforma bilaterale China-Italy Joint Laboratory on Advanced Manufacturing (Ci-Lam) promossa dall’università di Bergamo, dalla Federico II di Napoli e dalla Tsinghua University per rafforzare la cooperazione accademica e industriale nel manifatturiero avanzato. Dopo una prima sessione a Napoli dal 7 al 9 luglio, da oggi al 17 i lavori si spostano a Bergamo. Sono in tutto 53 studenti e ricercatori che partecipano, di cui oltre trenta provenienti dalla Cina. Per la prima volta infatti partecipano anche universitari e docenti della Capital Normal University, della Beijing University of Technology e della Shanghai Dianji University. Il percorso che viene offerto è interdisciplinare e spazia dall’additive manufacturing alla robotica, dalla green IoT all’AI per l’industria, senza tralasciare attività culturali e visite aziendali (Schneider Electric, ABB, Tenaris, Cosberg, Kilometro Rosso). “un’occasione di incontro tra studenti e ricercatori italiani e cinesi nel campo del manifatturiero avanzato” ha spiegato Gianluca D’Urso, Direttore del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione di UniBg. “CI-LAM si afferma sempre più come un’iniziativa strategica per consolidare la cooperazione accademica e industriale tra Italia e Cina, valorizzando competenze tecniche, innovazione e dialogo interculturale” ha aggiunto. La piattaforma, nata nel 2017 anche grazie al supporto dell’incubatore partenopeo Campania NewSteel e del cinese China Sci-Tech Automation Alliance, ora ha nuovi partner accademici e industriali, sia in Italia che in Cina. fra cio Intellimech Consortium, SPICI (Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione), Tus-Caohejing (Shanghai) Management & Operation Co. Ltd e Hangxing China-Italy Innovation Incubator. La Summer School 2025, ha aggiunto Zhang Zhen del Dipartimento di Ingegneria Meccanica della Tsinghua University, permette “di condividere conoscenze e partecipare a un dialogo interdisciplinare sulle tendenze emergenti, le tecnologie all’avanguardia e le sfide future nel campo della manifattura avanzata”. All’a cerimonia di apertura di questa mattina presso la sede di Sant’Agostino dell’Università degli studi di Bergamo sono intervenuti fra gli altri il rettore Sergio Cavalieri e Yao Liangjun e Wang Xinyi del Consolato Generale della R.P. Cinese a Milano.