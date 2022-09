Coopstartup Commons, via alla call nazionale: caccia a 15 idee di impresa o di filiera

Al via Coopstartup Commons, il bando nazionale per lo sviluppo delle cooperative di comunita’, rivolto a quelle aderenti a Legacoop. Espressione di un modello, viene sottolineato, che pratica la sostenibilita’ sociale ed ambientale, favorisce l’occupazione, riqualifica le periferie delle grandi citta’ o valorizza i piccoli borghi e le aree interne: le cooperative di comunita’ “accrescono il benessere e la coesione dei contesti sociali in cui operano”, realizzando ognuna tanti dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu. Il bando quest’anno ha l’obiettivo di favorire il consolidamento delle realta’ gia’ costituite, attraverso un percorso di formazione e tutoraggio che si snodera’ in varie fasi. La call e’ promossa da Legacoop e Coopfond, il fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione, in partnership con Banca Etica, Ifel SibaTer (Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci) ed Scs Azioninnova, societa’ di consulenza direzionale. Il bando rimarra’ aperto fino al prossimo 15 novembre. Alla chiusura, sara’ selezionato un numero massimo di 15 idee di impresa, di filiera o di rete; entro il 31 gennaio 2023 gli esiti.