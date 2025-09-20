Coordinamento delle Associazioni per la lotta per la difesa della Pace, plauso all’arcivescovo di Napoli

Il Coordinamento delle Associazioni per la lotta per la difesa della Pace scrive indirettamente all’arcivescovo di Napoli. “Siamo riconoscenti per la Omelia di oggi del Cardinale Domenico Battaglia in particolare per il passo: “Oggi metterei esposto il sangue di ogni bambino di Gaza accanto a quello di San Gennaro”.

Questo passo “è estremamente simbolico, significa attualizzare il martirio di San Gennaro a quello dei martiri di oggi, in Palestina,, in Ucraina, nel Sud del. mondo, ovunque.

Ma soprattutto a Gaza, è qui, di fronte a noi, un orrore di proporzioni apocalittiche, con gravissime implicazioni internazionali incalcolabili”.

Il mondo Arabo non parla più, non dichiara più niente, mostra solo le foto dei bambini Palestinesi massacrati quotidianamente, senza commenti, senza più lacrime, fatalisticamente, mostrano questa barbarie inerarrabile.

“Noi, donne e uomini di questa città di Napoli e di questo Coordinamento delle associazioni per la difesa della Pace, di diversa provenienza religiosa, politica, culturale, o atea o agnostica, raccogliamo e riconosciamo questa grande Omelia di Pace, è una testimonianza di una comunità ecclesiale unita nella condanna e che si riconosce totalmente nell’appello ad Israele di fermarsi, di cessare questo Olocausto in atto.

Uniamo a questo riconoscimento, il pieno è totale impegno per la lotta per la difesa della Pace, attraverso iniziative pacifiche e inclusive, miranti a spingere i governi europei a una radicale azione di pressione su Israele, non soltanto su alcuni ministri estremisti, affinché fermi la carneficina in atto, prima che sia ormai troppo tardi”.