Cop 27, lo scorso ottobre un caldo senza precedenti: 2 gradi sopra la media degli ultimi 30 anni

Lo scorso ottobre è stato il più caldo che l’Europa abbia registrato, con temperature di quasi 2 gradi superiori al periodo di riferimento 1991-2020. Lo segnala il Copernicus Climate Change Service (C3S) del sistema di osservazione satellitare europeo Copernicus. Temperature giornaliere record sono state rilevate nell’Europa occidentale in un ottobre con caldo eccezionale per Austria, Svizzera e Francia, nonché per gran parte dell’Italia e della Spagna. “L’Europa ha appena vissuto il suo ottobre più caldo mai registrato, oltre 2 gradi sopra la media degli ultimi 30 anni, dopo la stagione estiva più calda mai registrata- dice Samantha Burgess, vicedirettrice di C3S- Le gravi conseguenze del cambiamento climatico sono molto visibili oggi e abbiamo bisogno di un’azione ambiziosa per il clima alla COP27, per garantire la riduzione delle emissioni per stabilizzare le temperature vicine all’obiettivo dell’accordo di Parigi di 1,5 gradi”. Il Canada ha sperimentato un caldo record e condizioni molto più calde della media si sono verificate anche in Groenlandia e Siberia. Le temperature più fredde della media sono state trovate in Australia, nell’estremo oriente della Russia e in alcune parti dell’Antartide occidentale. L’estensione del ghiaccio marino artico è stata del 9% al di sotto della media, classificandosi all’ottavo posto come livello più basso nella registrazione satellitare, ben al di sopra del minimo record di ottobre dal 2020. Nel settore siberiano si sono rilevate due aree notevoli di concentrazioni di ghiaccio marino superiori alla media, circondate da concentrazioni ben al di sotto della media. L’estensione del ghiaccio marino antartico si è classificata al terzo posto più basso per il mese di ottobre, insieme a ottobre 2016, al 4% al di sotto della media. Come in agosto e settembre, le concentrazioni di ghiaccio marino sono rimaste ben al di sotto della media nel mare di Bellingshausen e ben al di sopra della media nell’Amundsen settentrionale e nei mari di Ross.