Cop 28 a Dubai, Ermete Realacci ed Andrea Prete consegnano il rapporto GreenItaly 2023 a Sergio Mattarella

“Alla vigilia della COP28 di Dubai, ieri con il presidente di Unioncamere Andrea Prete abbiamo consegnato il rapporto GreenItaly al presidente della Repubblica Sergio Mattarella”. Lo scrive Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, in un post su Facebook”. “Nel rapporto GreenItaly – continua Realacci – si legge un’Italia che va verso un’economia più a misura d’uomo puntando sostenibilità, innovazione, comunità e territori. Il rapporto, giunto alla 14a edizione, conferma che chi investe nel green esporta di più, innova di più, crea più posti di lavoro. Sono 510 mila le imprese italiane che negli ultimi 5 anni hanno investito sulla transizione verde e sono 3,2 milioni i greenjobs.

Abbiamo ringraziato il Presidente per l’incontro e per le parole nette pronunciate contro il negazionismo climatico, in sintonia anche con l’esortazione Laudate Deum di Papa Francesco”.

Il presidente di Symbola giudica “inaccettabili i ritardi sullo sviluppo delle fonti rinnovabili nel nostro Paese. Mentre l’Italia può dare, con l’Europa, un forte contributo quando fa l’Italia e incrocia la green economy con la qualità, l’innovazione, la bellezza”. “Accelerare gli investimenti nella transizione verde e nelle energie rinnovabili – afferma Realacci -aumenta la stabilità finanziaria, come dimostrano gli studi della BCE e della Banca D’Italia, dà forza al made in Italy, riduce i costi a medio termine per famiglie e imprese, rafforza la nostra indipendenza energetica. L’Italia è il Paese europeo con il più alto tasso di riciclo sul totale dei rifiuti speciali e urbani (83,4%), un valore molto superiore alla media europea (53,8%) e a quello della Germania (70%). Un risultato che determina una riduzione annuale delle emissioni pari a 21 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 63 milioni di tonnellate equivalenti di CO2”.