Cop-Pilot, progetti digitali avanzati: contributi fino a 200mila euro

Cop-Pilot ha pubblicato una nuova open call rivolta a imprese e organizzazioni interessate a sperimentare soluzioni digitali avanzate basate su Cloud, Edge computing e Internet of Things.

L’obiettivo della call è selezionare progetti capaci di integrare o ampliare la Collaborative Open Platform sviluppata dal progetto, una piattaforma pensata per orchestrare servizi digitali complessi e consentire l’interoperabilità tra infrastrutture tecnologiche. Attraverso strumenti basati su intelligenza artificiale, automazione dei servizi e gestione sicura dei dati, la piattaforma mira a facilitare l’implementazione di applicazioni innovative e a dimostrare il potenziale dell’edge intelligence in diversi contesti produttivi e urbani.

Le proposte devono contribuire allo sviluppo di soluzioni legate a specifici cluster di sperimentazione individuati dal progetto. Le aree tematiche riguardano in particolare: integrazione digitale nei processi minerari; soluzioni IoT sostenibili per edifici e città intelligenti; trasformazione tecnologica e sostenibilità in agricoltura; intelligenza edge per l’affidabilità delle reti energetiche; ecosistemi digitali per vigneti intelligenti e filiere vitivinicole sostenibili.

Il bando è rivolto a piccole e medie imprese, che possono partecipare singolarmente oppure come capofila di consorzi. Possono inoltre prendere parte ai progetti grandi imprese, università, centri di ricerca, enti pubblici e organizzazioni non profit stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea o in un Paese associato a Horizon Europe.

Il supporto finanziario può arrivare fino a 200.000 a progetto, con copertura del 100% dei costi ammissibili, per un massimo di 8 progetti.

E’ possibile presentare le proposte entro il 4 maggio 2026.