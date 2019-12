“Oggi parleremo della Carta di Napoli”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Napoli per la Cop21 della Convenzione di Barcellona per il Mediterraneo. “L’obiettivo sara’ proteggere in modo efficace il Mediterraneo dall’inquinamento e rendere sostenibili le attivita’ dell’uomo dal turismo alla pesca, coinvolgendo tutti i Paesi interessati”.