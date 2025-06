COP30, Mardegan (Enel): protagonisti anche in Brasile

Impegno transizione energetica con piano da 25 mld reales

Roma, 6 giu. (askanews) – “Siamo molto felici di aver partecipato a questo panel organizzato da Globe Italia presso l’Ambasciata brasiliana, tra l’altro siamo tornati dal Brasile proprio ieri, dove c’è un impegno di Enel sulla transizione energetica con un piano industriale che investe 25 miliardi di reales fino al 2027 e una generazione rinnovabile pari a circa 7GW. In vista della COP 30, nel combattere il cambiamento climatico, Enel è quindi protagonista anche in Brasile e vuole esserlo sempre di più. C’è un lavoro importante pubblico-privato, tra azienda, governo, prefetture, stati regionali, che è partito in questi due anni e sta portando i suoi frutti. Oltre al miglioramento del servizio nella distribuzione elettrica, anche perchè la transizione passa dalla rete elettrica e dalle infrastrutture che devono essere sempre più resilienti e in grado di rispondere a questo cambiamento climatico che cercheremo di rallentare”.Lo ha evidenziato Nicolò Mardegan, Direttore Relazioni Esterne di Enel, intervenuto all’evento “Per un futuro migliore, impariamo dall’Amazzonia – La UN COP 30 di Belém per un’agenda climatica giusta”, organizzato da Globe Italia con il patrocinio di IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana e dell’Ambasciata del Brasile a Roma.