Copasir: Curreri, ‘c’è precedente caso Villari, presidenti Camera revochino componenti’

Roma, 21 apr. Adnkronos) – Se l’attuale presidente del Copasir, Raffaele Volpi, non si dimetterà per far posto ad un esponente dell’opposizione, i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Casellati e Roberto Fico, revochino tutti i componenti del Copasir. E’ la proposta di Salvatore Curreri, professore di diritto costituzionale all’Università Kore di Enna, tra i firmatari della lettera-appello ai presidenti dei due rami del Parlamento di costituzionalisti, giuristi, docenti di diritto e scienza della politica, intervenuto alla presentazione del documento in una conferenza nella sala Nassyria di Palazzo Madama.