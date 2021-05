Copasir: Lollobrigida (Fdi), ‘violata legge, precedente pericoloso’

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “C’è un rischio per la nostra Nazione e che riguarda l’equilibrio dei poteri. Prima le nomine dei direttori dell’intelligence erano vagliate dal Parlamento, poi con la riforma del 2007 al Copasir il compito di garantire la dialettica democratica tra maggioranza e opposizione. In questa fase, però, si viola la legge, come denunciato da tanti costituzionalisti, perché la presidenza del Comitato di controllo non è in capo all’opposizione. È un precedente pericoloso, che ricorda i regimi”. Lo ha detto intervenendo ad Agenda su Sky Tg24 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.