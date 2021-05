Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Per Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, l’impasse creatasi all’interno del Copasir non nasceva dall’esigenza di frenare approfondimenti sugli incontri di Marco Mancini con esponenti politici. “No, francamente”, risponde a Peter Gomez durante ‘La Confessione’ in onda stasera alle 22,45 su Nove. “Però -aggiunge la leader di Fdi- non mi torna di questa situazione la ragione per la quale tutti sono d’accordo con me ma nessuno fa niente”.