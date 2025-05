Coppa America: a Napoli si parte con la “Louis Vuitton Cup” nel 2026

La Coppa America del 2027 avrà il suo prologo sempre a Napoli, nella primavera del 2026, con la Louis Vuitton Cup: le gare preparatorie si terranno davanti al lungomare, dando modo così agli equipaggi di sperimentare il campo di regata in vista delle finali dell’anno successivo. La città campana sarà dunque protagonista delle più importanti regate del mondo per due anni. Le regate si svolgeranno sul lungomare, mentre a Bagnoli ci sarà la base delle barche. Sul lungomare verranno anche costruite delle tribune, anche se la parte strutturale dovrebbe essere gestita direttamente a livello nazionale. Lo sprint di Napoli per ospitare la Coppa America ha avuto una tappa decisiva un mese fa con la visita in città di una delegazione di New Zealand, l’equipaggio detentore della coppa che decide dove si svolge l’edizione successiva. La delegazione ha visitato il lungomare e Bagnoli e le sono stati illustrati anche i progetti di bonifica dell’area, destinati a questo punto a un’ulteriore accelerazione.