Coppa America, sos di Conftrasporto: Lavori a Bagnoli, attenti a non danneggiare il porto di Napoli

Il presidente nazionale di Conftrasporto Pasquale Russo, vice presidente nazionale di Confcommercio e presidente di Confcommercio Campania ha scritto una lettera urgente per chiedere di intervenire sull’evento programmato per ospitare la 38ma competizione velica della America’s Cup. In particolare al Commissario straordinario, Andrea Annunziata e al Segretario Generale Giuseppe Grimaldi, nonché a tutti gli operatori del settore ed a componenti dell’organismo di partenariato Russo ha chiesto una informativa in relazione alle ipotesi di utilizzo del porto di Napoli per il conferimento di sedimenti provenienti da Bagnoli.

Nella lettera si sottolinea che “riceviamo dagli operatori del settore segnalazioni in merito a soluzioni progettuali che prospettano l’utilizzo della cassa di colmata di levante del porto di Napoli per raccogliere i sedimenti provenienti dal dragaggio dei fondali di Bagnoli nell’ambito delle attività che si stanno predisponendo per ospitare l’evento America’s Cup – 38 ma edizione 2027”. “Preoccupazione rafforzata dalla lettura di alcuni emendamenti al vaglio delle commissioni parlamentari nella fase di conversione in legge del DL 96/2025 – prosegue la missiva -. Le ipotesi progettuali sopra richiamate, come noto, escluderebbero la possibilità di utilizzare le attuali disponibilità della cassa di colmata in favore degli escavi da eseguire nello scalo, mettendo a grave rischio le attività di un porto che attende da anni la dragaggi e che già soffre di una condizione di mancanza di sicurezza per per l’esercizio delle flotte commerciali”. La lettera di Russo conclude: “Pur rappresentando ogni valutazione favorevole in merito al programmato evento velico della Louis Vuitton America’s Cup, chiediamo di voler convocare con urgenza l’organismo di partenariato (di cui la scrivente è componente) e gli stakeholder per le necessarie verifiche informative, prima che che vengano assunte decisioni che potrebbero produrre grave nocumento al porto di Napoli ed ai suoi operatori. Vi informiamo altresì che con separata nota abbiamo chiesto un tavolo tecnico sull’argomento alla Presidenza del Consiglio, al Ministro dello Sport, al presidente della società Sport e Salute e ad Invitalia per discutere delle questioni in argomento e valutare possibili soluzioni alternative in grado di evitare pregiudizio allo scalo partenopeo”.