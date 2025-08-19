Coppa Davis, domanI in mostra Ischia il trofeo conquistato nel 2024 da Sinner e compagni

Il trofeo della Coppa Davis si farà ammirare in due isole ioniche del Golfo di Napoli, Ischia e Procida. Le amministrazioni comunali, in accordo con la Fitp Campania, per l’esposizione gratuita della famosissima Insalatiera d’argento hanno scelto due location entrambe famosissime nel mondo. A Ischia il trofeo mondiale vinto nel 2024 dall’Italia del tennis guidata di Jannik Sinner sarà esposto domani, mercoledì 20 agosto, dalle 16 alle 24 e giovedì 21 agosto dalle 8 alle 24, nei pressi della famosissima piazzetta San Girolamo, nel cuore di Ischia Centro, in corso Vittoria Colonna, subito dopo l’info point del Comune di Ischia. Il 21 agosto rappresenta la giornata clou della due giorni isolana, con l’organizzazione del “Tennis Day” al Tennis Club Ischia Lido, con i campi da tennis proprio a due passi dalla piazzetta e dalle sale dell’esposizione. Si tratta di uno stage dedicato agli allievi delle scuole tennis isolane ma anche ai tanti allievi che arriveranno da Napoli, che si svolgerà dalle 11 alle 18, con il coordinamento tecnico dei maestri e fiduciari campani Ciro Cardone e Pietro Stabile. Subito dopo, alle 20, in piazzetta San Girolamo, nella sede dell’esposizione della Coppa Davis, si terrà la cerimonia ufficiale e l’incontro con la stampa, organizzato dall’amministrazione comunale di Ischia, con la presenza del sindaco Vincenzo Ferrandino. Per l’occasione il presidente della Fitp Campania, Angelo Chiaiese, consegnerà al sindaco una targa celebrativa per ricordare le giornate dello storico arrivo del trofeo della Coppa Davis sull’Isola d’Ischia. Alla consegna saranno presenti il dirigente e coordinatore organizzativo dell’evento, Federico De Angelis, il presidente del Tennis Lido Bruno Minnucci, con il segretario organizzativo Gerardo Migliaccio. A Procida, il trofeo della Coppa Davis arriverà e sarà esposto venerdì 22 agosto dalle 16 alle 21 e sabato 23 agosto dalle 10 alle 21, a Palazzo d’Avalos, uno dei luoghi più iconici dell’isola. Il Comune di Procida, con il suo sindaco Raimondo Ambrosino, ha scelto come luogo di esposizione della famosa Insalatiera, la cinquecentesca struttura di Terra Murata, simbolo dell’isola, in passato prima dimora della famiglia d’Avalos, poi carcere fino al 1988 e oggi attivo centro socio-culturale di Procida. L’accesso a Palazzo d’Avalos sarà gratuito, ad eccezione delle visite con accompagnamento, che seguiranno la tariffa già prevista. (