Coppa Davis e Billie Jean King Cup, dal 2025 live su SuperTennis

Roma, 6 nov. (askanews) – Giornata speciale per gli appassionati di tennis, per la Federazione Italiana Tennis e Padel e per il suo canale televisivo SuperTennis Tv. Grazie ad un accordo quadriennale con l’ITF (International Tennis Federation) e la Billie Jean King Cup Limited, il canale della Federazione si è assicurato i diritti in esclusiva delle due massime competizioni internazionali per nazioni.

Dal 2025 al 2028, dunque, tutta la Coppa Davis e tutta la Billie Jean King Cup by Gainbridge saranno trasmesse in chiaro e in esclusiva su SuperTennis Tv e in streaming su SuperTenniX. Ma se l’acquisizione dei diritti della massima competizione a squadre femminile rappresenta una riconferma, l’esclusiva di tutte le sfide della massima competizione a squadre maschile rappresenta un grande e piacevolissimo ritorno. Un regalo speciale per tutti gli appassionati di tennis che finalmente potranno tornare a godere esclusivamente sul canale federale – in chiaro e gratuitamente – delle imprese della nazionale italiana.

Il tennis italiano sta vivendo il miglior momento della sua storia, e la possibilità di offrire in esclusiva e gratuitamente la manifestazione a squadre più antica e prestigiosa dello sport mondiale, rafforza il ruolo ‘sociale’ che SuperTennis svolge dal 2008. Da 16 anni, infatti, la televisione tematica della Federazione racconta il tennis, le sue storie e i suoi campioni; dagli anni d’oro delle ‘magnifiche quattro’ della Fed Cup fino al trionfo di Jannik Sinner agli Us Open, SuperTennis è sempre stata al fianco dei campioni azzurri, accompagnandoli nella loro crescita.

Grazie a format realizzati ad hoc dai suoi giornalisti e agli approfondimenti tecnici dai suoi talent, ha contribuito ad alimentare la passione per questo sport e la connessione tra gli azzurri e tutti gli appassionati – non solamente coloro i quali si possono permettere la tv a pagamento – realizzando così un prezioso servizio pubblico che negli anni ha supportato attivamente il boom del tennis in Italia.

L’accordo tra SuperTennis e ITF prevede anche l’acquisizione dei diritti delle massime manifestazioni giovanili – la Junior Davis Cup e la Junior Billie Jean King Cup by Gainbridge – e dei più prestigiosi appuntamenti di Beach Tennis e Wheelchair. Per approfondire la conoscenza di due discipline in forte ascesa, ed entusiasmarsi con i loro campioni, nel palinsesto di SuperTennis entreranno, infatti, anche l’ITF Wheelchair World Team Cup, il NEC Wheelchair Singles Masters & ITF Wheelchair Doubles Masters e l’ITF Beach Tennis World Cup and World Championships. Un’offerta che va ad affiancarsi anche a quella dei più prestigiosi appuntamenti di Padel; ricordiamo, infatti, che dal 2017 la tv della FITP accompagna gli appassionati italiani nella scoperta della disciplina della ‘pala’.

Attraverso la trasmissione degli eventi più prestigiosi e di format dedicati alla tecnica e alla scoperta dei campioni e delle loro storie, il canale ha contribuito a dare un grande impulso al boom di popolarità che ha investito anche il nostro Paese.