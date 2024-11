Coppa Davis, Italia-Australia: Berrettini perde il primo set

Roma, 23 nov. (askanews) – Comincia male per MAtteo Berrettini il primo match della semifinale di Coppa Danis contro l’Australia. L’azzurro sciupa un set point sul 6-5 in proprio favore recupera un minibreak nel tie break con quattro punti di fila che lo portano sul parziale 5-3. L’australiano fa il possibile per tenersi in vita e ci riesce, salvando altri due set point e guadagnandosi lui la prima possibilità di vincere il parziale: Berrettini scarica il diritto sul nastro e Kokkinakis fa suo il primo set