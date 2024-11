Coppa Davis, Italia batte l’Argentina 2 a 1 e va in semifinale

Roma, 21 nov. (askanews) – L’Italia stacca il pass per le semifinali della Coppa Davis 2024. Gli azzurri hanno battuto in rimonta l’Argentina, conquistando il punto decisivo con il doppio Berrettini/Sinner. Per la prima volta insieme in Davis, il romano e l’altoatesino hanno battuto gli esperti doppisti argentini Gonzalez/Molteni con il punteggio di 6-4, 7-5.

Una partita perfetta degli azzurri che hanno dimostrato grande intesa, forza al servizio e qualità nel gioco a rete. L’Italia ribalta così una sfida iniziata male con il ko di Musetti con Cerundolo, ma poi proseguito con la vittoria di Sinner su Baez e quella del doppio. Sabato in semifinale gli azzurri affronteranno l’Australia.