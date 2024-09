Coppa Davis, Italia-Olanda 1-0: Berrettini vince in rimonta

Roma, 15 set. (askanews) – Non poteva esserci inizio migliore per l’Italia in vantaggio 1-0 contro l’Olanda. Berrettini batte Botic Van De Zandschulp in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. L’ennesima rimonta vincente dell’azzurro che ha commesso tanti errori nel primo set, ma poi è uscito fuori alla distanza. Una settimana in crescendo per Berrettini, il miglior biglietto da visita per il finale di stagione. Italia già qualificata per le finale eight di Malaga.