Coppa Davis, Italia-Olanda 2-0: Cobolli batte Griekspoor

Roma, 15 set. (askanews) – Flavio Cobolli conquista il primo successo in carriera in Coppa Davis battendo Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6, 4-6, 6-3 in 2 ore e 10 minuti di gioco e portando l’Italia sul 2-0 contro l’Olanda in Coppa Davis. Grazie alla vittoria di Cobolli l’Italia è certa di chiudere il girone al primo posto.

Una prestazione straordinaria del tennista romano che ha cambiato marcia rispetto al debutto con Bergs. Flavio ha alzato il livello e ha regalato un punto decisivo all’Italia, quello che consente alla squadra di Filippo Volandri di chiudere il girone al primo posto.

Gli azzurri conosceranno giovedì l’avversaria nei quarti: sarà l’Australia o l’Argentina. Il doppio sarà fondamentale per la classifica finale del girone. L’Olanda è obbligata a vincere perché, in caso di ko, la seconda qualificata per la Final 8 sarebbe il Brasile.