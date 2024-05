Coppa Italia, Allegri squalificato per due giornate

Roma, 16 mag. (askanews) – Mano pesante del Giudice Sportivo dopo la finale di Coppa Italia che si è disputata ieri sera. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è stato squalificato per due giornate alle quali va aggiunta una sanzione di 5.000 euro. Come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, Allegri “al 50° del secondo tempo,si avvicinava al Quarto Ufficiale con atteggiamento aggressivo e di plateale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull’operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del Direttore di gara”.

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è stato espulso nel finale di Atalanta-Juventus per vistose proteste nei confronti dell’arbitro Fabio Maresca. Ultimi minuti di fuoco all’Olimpico fra Atalanta e Juventus, col tecnico dei bianconeri letteralmente furioso che, dopo il cartellino rosso ricevuto, ha lanciato giacca e cravatta. Non solo però: subito dopo la sanzione da parte del direttore di gara, prima di entrare negli spogliatoi, il livornese si è rivolto verso la tribuna e urlato “Dov’è Rocchi?”, con chiaro riferimento al designatore arbitrale Gianluca Rocchi.