Coppa Italia, il Monza vince a Udine ora la Juve agli ottavi

UDINE (ITALPRESS) – Al termine di una partita dalle mille emozioni è il Monza a fare il colpaccio al Friuli battendo per 3-2 in rimonta l’Udinese e staccando così il pass per gli ottavi di finale dove affronterà la Juventus. Un match che dopo il vantaggio iniziale della neopromossa e la rimonta in avvio di ripresa dei locali, vede poi i biancorossi avere la meglio grazie alle zampate di Molina e Petagna. Gli uomini di Palladino giocano meglio nella prima parte di gara e al 45′ trovano il meritato vantaggio. Valoti riceve palla sulla sinistra, si accentra e calcia con il destro trovando la deviazione di Ehizibue che fa finire la palla sotto l’incrocio dei pali. In avvio di ripresa, i lombardi si mangiano una potenziale occasione in contropiede e i bianconeri ne approfittano trovando il pari al 49′. Beto tenta un colpo di tacco dopo una mischia in area e la sfera finisce a Perez, che da due passi trova l’1-1. Sottil mette in cambio praticamente tutti i titolari e al 23′ la ribalta quando i suoi sfruttano uno schema da angolo e una dormita della difesa. Pereyra crossa al centro per Perez, che di testa anticipa tutti trovando un’insolita doppietta. La gara sembra indirizzata ma in pochi minuti cambia tutto. Al 25′ Birindelli effettua un cross basso dalla destra, con Colpani che colpisce di tacco trovando Padelli poco reattivo sulla respinta sulla quale si avventa il neo entrato Molina, che firma il pari a porta vuota. Due minuti dopo, lo stesso Molina mette dentro dalla sinistra per l’altra new entry Petagna che si libera di forza alla grande di due diretti marcatori trovando poi un mancino chirurgico che si infila nell’angolino lontano dove il portiere non può arrivare. L’assalto finale dei friulani non procura il pari ed è anzi Petagna a sfiorare la doppietta in pieno recupero. Per il Monza arriva una vittoria che vale gli ottavi di finale contro la Juventus, con le due squadre che si affronteranno a gennaio.

– foto LivePhotoSport –

