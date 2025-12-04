Coppa Italia, Lazio-Milan 1-0: biancocelesti ai quarti

Roma, 4 dic. (askanews) – La Lazio vince 1-0 all’Olimpico e si regala la sfida con il Bologna nel prossimo turno.

Milan decisamente sottotono nel primo tempo con la Lazio che ci prova con Castellanos, Basic e Isaksen. Nella ripresa, piglio diverso dei rossoneri che sfiorano la rete prima con Loftus Cheek e poi con Leao. Ma l’acuto vincente è di Zaccagni che a 10′ dalla fine sfrutta un angolo per battere di testa Maignan. Passa la Lazio, Milan eliminato.

Juventus-Udinese 2-0, qual. Juventus Atalanta-Genoa 4-0, qual. Atalanta Napoli-Cagliari 10-9 dcr (1-1 reg.), qual. Napoli Inter-Venezia 5-1, qual. Inter Bologna-Parma 2-1, qual. Bologna Lazio-Milan 1-0, qual. Lazio

Roma-Torino (martedì 13 gennaio ore 21) Fiorentina-Como (martedì 27 gennaio ore 21)

I possibili quarti (da mercoledì 4 febbraio 2026 a mercoledì 11 febbraio 2026)

Bologna-Lazio Juventus-Atalanta

Inter-Roma/Torino Napoli-Fiorentina/Como

Semifinali andata: mercoledì 4 marzo 2026. Semifinali ritorno: mercoledì 22 aprile 2026. Finale: mercoledì 13 maggio 2026.