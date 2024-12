Coppa Italia: Lazio- Napoli , super sfida per un posto nei quarti

Il big match tra Lazio e Napoli , in programma giovedì allo stadio Olimpico, chiudendo la prima tornata degli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente incrocerà, nei quarti, chi passerà il turno tra Inter e Udinese. Gli esperti Sisal prevedono un match in grande equilibrio con i biancocelesti favoriti a 2,50, il pareggio si gioca a 3,20 mentre il successo partenopeo a 2,80. Lazio, a 1,85, leggermente avanti anche nel passaggio turno rispetto al Napoli , a 1,95. In generale sarà la sfida numero 22 in Coppa Italia con un bilancio in sostanziale equilibrio mentre sarà il terzo incrocio negli ottavi dove i capitolini hanno sempre passato il turno. Nonostante due squadre votate al gioco offensivo, l’Under, a 1,65, si fa preferire all’Over, in quota a 2,10: infatti i cinque incroci più recenti nella competizione hanno prodotto al massimo due gol totali. Un risultato esatto di 1-0, sarebbe il terzo consecutivo, si gioca a 7,75 per la Lazio mentre si sale a 8,25 per il Napoli . Partita tirata con ogni episodio che potrebbe diventare decisivo: da un gol da fuori area, a 3,00, a uno dalla panchina, offerto a 2,50, poiché sia ​​Baroni che Conte faranno dei cambi visto che si ritroveranno contro, in campionato, ad appena 72 ore di distanza. L’intensità non mancherà e non è esclusa che possano fare la loro comparsa nel match un’espulsione, dato a 4,00, o un rigore, in quota a 2,75. Qualche titolarissimo di Lazio e Napoli potrebbe rifiatare ma, in caso di necessità, i due allenatori si affideranno ai fedelissimi: Taty Castellanos, 8 gol e 5 assist in stagione, vuole timbrare il cartellino anche in Coppa Italia, ipotesi che si gioca a 3, 00. Cercano gloria anche Pedro, gol o assist a 2,70, e Mattia Zaccagni, nel tabellino dei marcatori a 4,00. Fronte Napoli , Romelu Lukaku, primo marcatore a 5,25, rimane il terminale offensivo principale ma sia Kvaratskhelia, a segno a 3,50, che Giacomo Raspadori, assist a 5,00, vogliono portare la formazione di Conte ai quarti.