Napoli-Inter, in programma domani sera, non si giocherà. Secondo la Gazzetta dello sport, che cita fonti del Governo, si va verso il rinvio della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Poche parole – in attesa dell’ufficializzazione – da parte dell’a.d. nerazzurro Beppe Marotta: “Ci adegueremo a ciò che verrà deciso”. L’altra semifinale, Juventus-Milan era già stata rinviata ieri.