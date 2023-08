Coppia di turisti italiani travolta da un’auto impazzita a New York. Lei, ex istruttrice federale di tennis, è grave

La polizia di New York ha arrestato una donna accusata di aver investito sette persone a bordo di una Honda Accord dopo essere passata con il rosso a Midtown Manhattan nella notte. Nel gruppo falciato dall’auto – si legge su La Voce di New York, quotidiano americano online in lingua italiana e inglese – erano presenti anche due italiani, identificati come i coniugi Matteo Maj (51 anni, graphic designer) e Giulia Gardani (34 anni, ex tennista e istruttrice federale di tennis, di Piacenza) di Piacenza. I due, ha raccontato al quotidiano Monica Maj, sorella di Matteo, si trovavano a New York come ultima tappa di un viaggio americano che li aveva portati prima a Chicago e poi a Boston. Sarebbero dovuti rientrare oggi in Italia. Maj – portato con altri feriti al Bellevue Hospital – è stato da poco operato per un trauma facciale e questo pomeriggio finirà ancora sotto i ferri per un intervento a tibia e perone, mentre Gardani, arrivata al pronto soccorso in gravi condizioni, è la persona ferita piu’ gravemente dei sette, ha subito un lungo intervento di cinque ore per una lesione alle vertebre cervicali.