Coppia più anziana del mondo festeggia 80 anni nozze

Washington, 16 dic. (Adnkronos) – John ha 106 anni e Charlotte 105 e insieme hanno festeggiato in Texas ben 80 anni di matrimonio. Gli Henderson erano già entrati in agosto nel Guinness dei primati come i più anziani coniugi del mondo. Ora, racconta la Cnn, hanno festeggiato l’anniversario di nozze nella comunità per anziani di Austin, in Texas dove vivono. Per la verità è la festa è stata anticipata di qualche giorno rispetto alla vera data del 22 dicembre. Amici e parenti e parenti hanno fatto le cose in grande, procurandosi una spider Dodge del 1920, simile a quella usata che John si era procurato nel 1934 per far colpo sulla compagna di college Charlotte al primo appuntamento.

“Quei 26 dollari per la spider sono stati la migliore spesa mai fatta”, ha detto oggi John. Gli Henderson si sono sposati nel 1939 e non si sono più lasciati. Non hanno mai avuto figli, ma si sono presi cura di tantissimi bambini e ragazzi, lei come maestra elementare e lui come allenatore di squadre giovanile di football e basket. Ancora relativamente in buona salute, John e Charlotte hanno detto che il loro segreto è vivere con moderazioni e mantenere rapporti cordiali fra loro.