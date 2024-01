Cora Fattori nuovo coordinatore regionale di +Europa nelle Marche

Cora Fattori è il nuovo coordinatore regionale di +Europa nelle Marche. Lo decide la direzione nazionale del partito, riunitasi a Roma nei giorni scorsi. Fattori, 43 anni, ingegnere edile-architetto, laureata presso l’Università Politecnica delle Marche, ha fatto il suo ingresso in politica nel 2019 come consigliere comunale del Comune di Fano (Pesaro Urbino) in cui, a seguito di un progetto per l’efficientamento energetico delle strutture pubbliche ha ricevuto specifica delega ottenendo risultati importanti per la città. Nel 2022 è nominata assessore a Cultura Ambiente e Digitale, sempre a Fano.