Coranavirus, la tecnologia per gestire la crisi: ad Acerra un drone controlla gli assembramenti

Un drone per scovare gli assembramenti di persone in citta’, e dare attuazione al decreto governativo che li vieta per contenere il contagio da coronavirus. E’ quanto stanno sperimentando ad Acerra, nel napoletano, dove stamattina la polizia municipale ha cominciato ad utilizzare un drone in dotazione al nucleo locale di protezione civile, per scongiurare gli assembramenti ed il possibile contagio da Covid19. “Stiamo utilizzando tutti i mezzi possibili – ha detto il sindaco Raffaele Lettieri – pur di far capire alle persone che devono restare a casa se si vuole scongiurare il contagio. Stiamo dando spazio anche all?immaginazione, ed e’ per questo che stiamo sperimentando l?utilizzo del drone che vola sulla citta’ alla ricerca di assembramenti?. Una volta individuati i gruppi di persone, gli addetti al volo del drone allertano gli agenti della polizia municipale che si recano sul posto per effettuare i dovuti controlli. Nei giorni scorsi Lettieri ha fatto diffondere messaggi di allerta per le strade cittadine anche in inglese, francese ed arabo per arrivare agli stranieri presenti sul territorio. Numerose le denunce per la mancata osservanza delle varie ordinanze che invitano i cittadini a restare a casa.