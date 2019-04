Corea del Sud, dall’Ambasciata borse di viaggio per giovani ricercatori italiani

Borse di viaggio per giovani ricercatori italiani in Corea del Sud. Sono queste le intenzioni dell’Ambasciata d’Italia a Seoul, in virtù del fatto che la Corea del Sud è uno dei paesi che più investe al mondo in termini di innovazione, scienza e tecnologia. La modalità individuata per incoraggiare tale possibilità è il sostegno finanziario e logistico in termini di brevi visite, fino a un massimo di sette giorni, allo scopo di permettere a ricercatori italiani, che non abbiano più di 35 anni, di recarsi presso una o più strutture di ricerca coreane. Sono incoraggiati a partecipare al programma ricercatori nelle fasi iniziali della propria attività scientifica, che intendano stabilire nuovi rapporti di collaborazione tra laboratori italiani e coreani, anche al fine di elaborare richieste di finanziamento congiunte. I candidati interessati, che dovranno essere in possesso di un dottorato e di altri requisiti elencati nell’avviso di selezione, sono tenuti a inviare la domanda di partecipazione entro il 17 giugno 2019.