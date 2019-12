Corea del Sud, inaugurato lo showroom permanente delle eccellenze italiane

Grande opportunità per le aziende italiane in Corea: ha aperto a Seoul High Street Italia, showroom permanente delle eccellenze italiane.

Collocato in una delle strade dello shopping più trendy di Seoul, High Street Italia è uno strumento e un contenitore a disposizione delle aziende italiane per promuoversi e farsi conoscere in un mercato che è già molto ben sviluppato per il Made in Italy ma che può ancora crescere, anche grazie a questo progetto.

Lo showroom è stato inaugurato ieri dall’Ambasciatore Federico Failla e dal direttore di ICE Seoul Vincenzo Calì in una cerimonia inaugurale con la presenza di 150 ospiti, personalità del mondo economico, della cultura, dei media, blogger ed influencer che ha già scatenato una eco e un interesse senza precedenti.

Il progetto è stato realizzato dall’Agenzia ICE con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico – MISE e in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Seoul, nell’ambito del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy.

Il mercato coreano assorbe circa l’1% delle esportazioni italiane per un valore di oltre 5 miliardi di €, è il terzo mercato asiatico (il primo in rapporto alla popolazione) ed è in continua crescita.

High Street Italia costituirà’ un valido strumento di boost delle esportazioni italiane in Corea e punta a divenire punto di riferimento del Made in Italy a Seoul.