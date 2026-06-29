Corea del Sud, maxi piano da oltre mille miliardi per l’AI

Semiconduttori e data center per consolidare la leadership tecnologica

Milano, 29 giu. (askanews) – La Corea del Sud lancia un maxi piano da oltre mille miliardi di euro per rafforzare la propria leadership nell’intelligenza artificiale. Nei prossimi dieci anni il governo, insieme ai grandi gruppi industriali del Paese asiatico, investirà nella realizzazione di nuove fabbriche di semiconduttori e di infrastrutture per l’AI.Per il presidente sudcoreano Lee Jae-myung la competizione globale richiede di agire rapidamente: “La velocità è l’unica strada per sopravvivere. Dobbiamo assicurarci gli elementi fondamentali dell’intelligenza artificiale più rapidamente di qualsiasi altro Paese.”Il piano punta anche a ridurre il divario di sviluppo tra le diverse aree del Paese, creando un nuovo grande distretto industriale nel sud-ovest della Corea.”Trasformeremo la regione sud-occidentale in un secondo polo di produzione di semiconduttori. Costruiremo quattro fabbriche di memorie grazie a investimenti delle aziende per 800.000 miliardi di won”, ha spiegato il ministro dell’Industria Kim Jung-kwan.Tra gli obiettivi del progetto c’è anche la realizzazione di nuove infrastrutture per sostenere la crescita dell’intelligenza artificiale.”Entro il 2035 sarà costruito un data center per l’AI da 10 gigawatt, con investimenti complessivi pari a 1.000.000 di miliardi di won”, ha sottolineato il ministro della Scienza Bae Kyung-hoon. Nel complesso, il piano supera i mille miliardi di euro di investimenti, una cifra equivalente a circa due terzi dell’intero Pil della Corea del Sud.