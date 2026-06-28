Corea, flop ai Mondiali è affare di stato. Il presidente contro ct e federazione: “Sprecano soldi pubblici”

(Adnkronos) –

Il flop della Corea del Sud ai Mondiali diventa un affare di stato e scende in campo persino il presidente Lee Jae Myung. Il capo dello Stato, “sconcertato” per l’eliminazione della nazionale nella prima fase, attacca a testa bassa il ct Hong Myung-bo e chiede un’inchiesta sulla federcalcio. “Quando la faziosità viene anteposta alla competenza e le persone impreparate vengono scelte per occupare posizioni di leadership, il risultato è inevitabile. Offro le mie più sincere scuse ai tifosi per la profonda delusione causata da questa sconfitta inaccettabile. Ci impegneremo con rapidità a riformare l’amministrazione sportiva per garantire che nulla di simile accada di nuovo”, le parole di Lee Jae Myung in un lungo messaggio.

Uno sfogo che, per certi versi, ricorda quello di Silvio Berlusconi contro Dino Zoff all’indomani della sconfitta dell’Italia al ‘golden gol’ contro la Francia nella finale di Euro 2000. Berlusconi, allora, si lamentò per la mancata marcatura a uomo sulla stella dei Bleus Zinedine Zidane e portò alla dimissioni il capitano dell’Italia campione del mondo nel 1982.

In Corea, ad attaccare pesantemente il ct sono anche i media: la tv sudcoreana Kbs è arrivata al punto di oscurare il volto dell’allenatore, facendolo apparire quasi come un criminale. “Non sono solo sorpreso da questo risultato inaspettato, sono completamente sconcertato -aggiunge il presidente sudcoreano-. Ancora una volta, è stato dimostrato che quando si antepone la contrapposizione tra ‘noi’ e ‘loro’ alla competenza, e si sceglie una persona inadeguata come leader, il risultato non può essere che questo”.

“Ho chiesto al Ministro della Cultura, dello Sport e del Turismo di indagare a fondo sui motivi di questa debacle, analizzarne le cause e trovare misure affinché non si ripeta”, dice Lee Jae Myung, invocando un’inchiesta. “Considerato che ingenti fondi pubblici e risorse statali vengono investiti anche nella partecipazione ai Mondiali, chiedo al Ministero di indagare a fondo sulle circostanze precise di questo incidente, analizzarne le cause e sviluppare misure concrete per prevenirne il ripetersi e per migliorare la situazione.”