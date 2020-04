Corea, Russia e India, Maire Tecnimont annuncia: nuove aggiudicazioni per servizi di ingegneria

Maire Tecnimont S.p.A. annuncia che la controllata Tecnimont S.p.A. ha ottenuto riconoscimenti per un importo complessivo di circa 10 milioni di USD per servizi di ingegneria ad alto contenuto tecnologico e studi di fattibilità nel settore petrolchimico in Corea, Federazione Russa e India. In particolare, Tecnimont ha firmato un contratto per lo sviluppo del FEED (front end engineering design) e la conseguente ingegneria di dettaglio per la sezione ad Alta Pressione di un impianto di polietilene a bassa densità (LDPE) da realizzare in Corea per una delle maggiori aziende energetiche e chimiche dell’Asia Pacifico, la quale sta sviluppando un nuovo complesso petrolchimico integrato. Grazie al suo know-how tecnologico, Maire Tecnimont consolida la sua leadership di mercato nell’ingegneria e nella costruzione di impianti di polietilene a bassa densità in tutto il mondo. Le aggiudicazioni comprendono anche due studi di fattibilità, uno per una nuova Unità di Polipropilene in India per Borealis AG e l’altro per un’ulteriore linea di Acrilonitrile nella Federazione Russa per Lukoil OOO Saratovorgsinetz. Pierroberto Folgiero, Maire Tecnimont Group CEO, ha commentato: “Queste aggiudicazioni confermano che il nostro Gruppo sta portando avanti le sue attività grazie all’impegno di ogni singolo collega e al beneficio derivante dalla rapida adozione della nostra Digital Advantage Smart Platform”. Maire Tecnimont sta garantendo la continuità di business grazie all’utilizzo della sua “Digital Advantage Smart Platform”. Il Gruppo ha lanciato nel 2015 il suo programma “Digital Advantage” che ha portato progressivamente alla completa digitalizzazione dei propri processi e che sta consentendo una collaborazione avanzata tra i suoi professionisti e partner, indipendentemente dalla loro postazione di lavoro fisica.