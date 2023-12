Corecom, a Caserta gli Stati generali delle Comunicazioni. Giornalismo per la Disabilità: premiata Paola Severini

Si terrà alle 15 a Caserta, nella Biblioteca del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi Luigi Vanvitelli, la quarta ed ultima tappa degli Stati generali delle Comunicazioni, indetti dal Corecom della Campania. “Il futuro del giornalismo tra fake news ed intelligenza artificiale” sarà il tema dell’appuntamento di domani moderato dalla presidente del Corecom della Campania, Carola Barbato. In apertura i saluti istituzionali di Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio regionale della Campania; di Carlo Marino, sindaco di Caserta; di Francesco Eriberto d’Ippolito, direttore del dipartimento di Scienze Politiche; di Paolo Colombo, garante dei diritti dei disabili della Regione Campania. Ad animare la tavola rotonda gli interventi di d’Ippolito, del presidente del Corecom Veneto Marco Mazzoni, del vice presidente del Consiglio nazionale utenti (Agcom) Vincenzo Franceschelli, del giornalista e responsabile Digital Innovation Hub-Caserta, Antonio Salvati, del vice direttore del Servizio tutela del consumatore (Agcom) Enrico Maria Cotugno. Ed ancora, interverranno il docente di Diritto dell’informazione e della Comunicazione dell’Università di Salerno (Unisa) Virgilio D’Antonio ed il presidente del corso di Laurea in Scienza della politica e della Comunicazione istituzionale presso il dipartimento di Scienze Politiche dell’UniVanvitelli, Diego Giannone. Durante l’evento sarà anche conferito a Paola Severini Melograni, direttrice responsabile dell’Agenzia Angelipress, il premio Giornalismo per la Disabilità 2023, promosso dall’Ufficio del Garante per i diritti dei disabili della Regione Campania.