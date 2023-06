Cori anti Juve durante la festa dello scudetto: multati Politano e il Napoli

A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore del Napoli Matteo Politano è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro. Per responsabilità oggettiva è stata sanzionata con un’ammenda di 5.000 euro anche la società campana. Politano era stato deferito per aver lo scorso 4 maggio, in occasione della gara Udinese-Napoli valida per la 33a giornata del campionato di Serie A, ”intonato insieme ai propri tifosi festanti un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società Juventus FC”.