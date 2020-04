Corinavirus, Cna Firenze: “Scelta assurda riaprire estetica e acconciatura 1 giugno”

Firenze, 27 apr. – (Adnkronos) – “Un colpo durissimo e una scelta che ci ha sbalordito. Essere considerati la categoria più rischiosa di tutte è fuori luogo: tutti i centri estetici e tutti i coiffeur, già in condizioni di normalità, rispettano norme rigorose in materia di prevenzione della salute pubblica, come previsto dalle disposizioni degli organi competenti di controllo e vigilanza territoriali. Ogni impresa di settore è, inoltre, assoggettata al rispetto delle norme previste sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008), in particolare per quanto riguarda l’obbligo di dotarsi dei dispositivi di controllo e prevenzione nei confronti del personale addetto (tra cui, ad esempio, l’uso di mascherine e guanti monouso) e l’obbligo di svolgere formazione periodica specifica sulla prevenzione dei rischi”. Così Daniela Vallarano, presidente di Cna Firenze Estetica, all’indomani della decisione del governo che fa slittare al 1 giugno la riapertura dei servizi di cura alla persona.