Coronavirus, intesa Campania Digital Innovation-Cisco: piattaforma gratuita per organizzare per lo smart working

“Il Campania Digital Innovation Hub grazie alla collaborazione con Cisco mette a disposizione gratuitamente, per il periodo dell’emergenza COVID-19, la piattaforma di collaboration Cisco WebEx per supportare le aziende che stanno implementando, o che vogliono implementare, processi di smart working”. Lo comunica la società campana, aggiungendo che “per le aziende interessate, alle ore 12,30 del 3 aprile 2020, sarà disponibile un webinar della durata di un’ora in cui saranno mostrate tutte le potenzialità di Cisco WebEx che consente di condividere real-time applicazioni, trasferire file, effettuare videochiamate e di rimanere in contatto costante con tutto il personale aziendale ed organizzarne le attività”. Durante il webinar saranno date indicazioni su come attivare delle licenze gratuite.

Questo il link per accedere alla demo.

Password: smartworking