Corona in suffragio delle salme dei tragici crolli del cimitero di Poggioreale

“ Una corona in suffragio delle salme coinvolte durante i tragici crolli del cimitero di Poggioreale è stata deposta questa mattina nello spazio allestito per i lavori di recupero delle stesse. Il gesto è stato fortemente voluto dal vescovo monsignor Gaetano Castello, appoggiato dall’ufficio delle Arciconfraternite, per onorare la memoria dei defunti e al contempo tenere vivo il ricordo di quanto accaduto e del lavoro per restituire dignità ai defunti e alle loro famiglie “. Lo rende noto un comunicato di Assofuneral.