Coronavirus, 10.630 nuovi casi e 422 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 10.630 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore in crescita rispetto ai 7.970 di ieri, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. Crescita significativa dei decessi, da 307 a 422.

Resta stabile l’indice di positività al 5,5%. I guariti sono 15.827 mentre prosegue la discesa degli attualmente positivi che calano di 5.637 unità attestandosi a 413.967. Dagli ospedali si evidenzia, per quanto riguarda i ricoverati nei reparti ordinari, che questi decrescono di 15 pazienti, con un numero totale di 19.512. Stabili le terapie intensive a 2.143 ricoverati con 146 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 392.312 persone. La regione che registra il maggior numero di casi è la Lombardia (1.625), seguita da Campania (1.274) e da Emilia-Romagna (977).

