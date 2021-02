Coronavirus, 13.659 nuovi casi e 422 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Leggera crescita dei casi di coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Secondo i dati contenuti nel consueto bollettino del Ministero della Salute i nuovi contagiati sono 13.659 (ieri erano stati 13.189) con 270.142 tamponi. L’indice di positività sale lievemente al 5%. I decessi calano a 422 rispetto i 477 di ieri.

I guariti sono 17.680. Prosegue la discesa degli attuali positivi: oggi sono 4.445 in meno, con un numero complessivo pari a 430.277. Sui ricoveri buone notizie con il numero dei degenti dei reparti ordinari che scendono sotto quota 20 mila: esattamente sono 19.743 (-328). Salgono però di poco i ricoverati nelle terapie intensive, 2.151 (+6) con 147 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano in 483.383. Per quanto riguarda l’impatto della pandemia sulle singole regioni, quella che registra il maggior numero di positivi è la Lombardia (1.746), a seguire la Campania (1.544) e l’Emilia-Romagna (1.192). (ITALPRESS).