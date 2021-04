Coronavirus, 15.943 nuovi casi e 429 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – In calo in Italia i casi di coronavirus. Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute i nuovi positivi sono 15.943 (ieri erano stati 16.974), ciò a fronte di 327.704 tamponi effettuati con un tasso di positività che si attesta al 4,8%. I decessi tornano a salire a 429. I guariti sono 18.779 mentre gli attuali positivi anche oggi calano di 3.285 attestandosi su un totale di 506.738.

Ancora un nuovo significativo calo dei ricoverati nei reparti ordinari, dove oggi sono ospitati 24.743 con 744 pazienti in meno: 3.366 si trovano nelle terapie intensive con 51 degenti in meno complessivamente e 199 nuovi ingressi. In calo pure il numero che indica le persone in isolamento domiciliare, 478.629. Sul fronte del contagio nelle regioni la Lombardia registra il maggior numero di nuovi casi (2.431), seguita da Campania (1.994) e Puglia (1.537).

