Coronavirus, 2.843 nuovi positivi in Campania: aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Sono 2.843 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania (di cui 405 casi identificati da test antigenici rapidi). Dei 2.843 nuovi positivi, 206 sono risultati sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 25.527 (di cui 5.038 antigenici). La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari a 11,13%. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 282.661 (di cui 8.054 antigenici), il totale dei tamponi processati è 3.066.706 (di cui 132.169 antigenici). Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 24 nuovi decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania dall’inizio della pandemia è pari a 4.451. I nuovi guariti sono 596; il totale dei guariti è 190.777. Aumenta l’occupazione di posti letto. Sono 148 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in Campania, 8 in più rispetto al dato di ieri. I posti letto di degenza occupati sono 1.385, un aumento di 27 unità rispetto a ieri. I posti letto di terapia intensiva complessivamente disponibili su base regionale in Campania sono 656, mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti letto Covid e offerta privata, sono 3.160.