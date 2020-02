ROMA (ITALPRESS) – “I contagiati sono 322, le vittime sono 10”. Sono i dati aggiornati alle 18 del 25 febbraio sull’emergenza coronavirus, forniti dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. “Le tre nuove vittime sono in Lombardia”, ha aggiunto.

Nel dettaglio i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 240, 43 in Veneto, 26 in Emilia-Romagna, 3 in Piemonte, 3 nel Lazio, 3 in Sicilia, 2 in Toscana, uno in Liguria, uno nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 114, 35 sono in terapia intensiva, mentre 162 si trovano in isolamento domiciliare. Una persona e’ guarita, mentre 10 sono decedute.

(ITALPRESS).

L’articolo Coronavirus, 322 contagiati e 10 vittime in Italia proviene da Italpress.