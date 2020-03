Coronavirus, 7985 i contagiati

“Sono 7985 le persone risultate positive al Coronavirus, 724 le persone guarite”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus.

“Sono 733 i malati in terapia intensiva”, ha aggiunto Borrelli, che ha proseguito: “Sono 463 i decessi, 97 più di ieri. I decessi sono caratterizzati per la prevalenza per persone fragili e con patologie pregresse”.

“E’ stata avviata la consegna dei 325 ventilatori, respiratori, per le terapie intensive, la distribuzione parte da questa sera in Lombardia, 90, in Piemonte 56, 174 in Emilia Romagna, 5 in Liguria”, ha spiegato il commissario all’emergenza coronavirus.

“E’ proseguita anche la consegna delle mascherine e degli altri dispositivi – ha aggiunto Borrelli -. Siamo arrivati a una consegna di oltre un milione di mascherine”.

(ITALPRESS).

