Coronavirus, 92 morti in Iran: 2.922 casi in totale

Teheran, 4 mar. (Adnkronos) – In sono ormai 92 le vittime a causa dell’epidemia di coronavirus. Il nuovo bilancio ufficiale è stato confermato dal portavoce del ministero della Salute di Teheran, Kianooush Jahanpour, durante una conferenza stampa trasmessa da Press Tv. Secondo le autorità della Repubblica Islamica, nel Paese si registrano in totale 2.922 contagi.

Fra i contagiati, anche il ministro iraniano dell’Industria, delle Miniere e del Commercio, Reza Rahmani, risultato positivo al test per il coronavirus. Lo riferisce il sito di informazione Asr-e Iran, spiegando che il ministro è ricoverato in un ospedale di Teheran e ”le sue condizioni di salute stanno migliorando”.

L’autorità farmaceutica iraniana ha dato il via libera alla sperimentazione di due nuovi farmaci per la cura del coronavirus. Lo ha annunciato il direttore di Scienze mediche della Baqiyatallah University, Ali-Reza Jalali, spiegando che sono iniziati oggi i test clinici in ospedale. Entrambi i medicinali sono a base di erbe e vengono somministrati sotto forma di spray, ha spiegato Jalali.

Queste medicine aiutano i pazienti a riprendersi più velocemente, ma non possono essere intese come una cura definitiva, ha precisato il medico iraniano all’agenzia di stampa Irna, aggiungendo che potrebbero essere necessari 2-3 mesi prima di concludere la sperimentazione necessaria a mettere i farmaci sul mercato.