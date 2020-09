Coronavirus, a Napoli 167 casi in quattro giorni

Supera quota mille il numero delle persone attualmente positive al coronavirus nella città di Napoli. Sono 1.106 gli attualmente positivi, mentre sono stati registrati 167 nuovi casi rispetto a venerdì 4 settembre. I dati sono contenuti nell’aggiornamento bisettimanale di oggi, martedì 8 settembre, diffuso dal Comune sulla base dei dati forniti dalla Asl Na 1 Centro. Dei 1.106 attualmente positivi, 1.051 sono in isolamento domiciliare e 55 sono ricoverati in ospedale, di cui 3 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza Covid-19 sono 2.162 i residenti a Napoli risultati positivi: oltre ai 1.106 attualmente positivi, sono 909 le persone guarite e 147 i deceduti.