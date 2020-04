Coronavirus, a Napoli 3 morti e 15 totalmente  guariti in 24 ore. Sei i nuovi casi  

Sale a 822 il numero di casi di coronavirus nella città di NAPOLI dall’inizio dell’emergenza. Sono 6 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, secondo quanto contenuto nel resoconto giornaliero del Comune di NAPOLI aggiornato alle ore 11 di oggi, giovedì 16 aprile. Si registrano 3 nuovi decessi, che portano così a 52 il totale delle persone decedute a NAPOLI.Cresce il numero dei totalmente guariti, che risultano cioè negativi in due test consecutivi: sono 64, +15 rispetto a ieri e con un aumento di 25 unità in 2 giorni. Sono 53 invece i clinicamente guariti (-48 rispetto a ieri). I ricoverati in ospedale sono 168 (+2 rispetto a ieri) di cui 11 in terapia intensiva (+1), mentre sono 538 le persone in isolamento domiciliare (-15). Sono infine 140 gli asintomatici (+7).