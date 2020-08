Il Comune di Napoli ha pubblicato il rapporto bisettimanale sull’emergenza Covid in città. Secondo i dati diffusi dal Comune, a Napoli ci sono 61 casi positivi, di cui 15 ricoverati in ospedale e 46 in isolamento domiciliare. Il totale dei guariti è di 880 casi mentre i morti sono 143. Dall’inizio della pandemia, i casi positivi in città sono stati in tutto 1.084.