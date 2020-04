Coronavirus, a Napoli medici e infermieri tedeschi per studiare il modello sanitario italiano

Arrivati nel primo pomeriggio all’aeroporto di Napoli i quattro sanitari tedeschi che, da domani, saranno operativi al Covid hospital di Boscotrecase, nel Napoletano. Si tratta di due medici anestesisti e due infermieri specializzati, che per dieci giorni affiancheranno il personale sanitario dell’ospedale per contribuire a superare la fase di emergenza. La loro visita è legata anche alla possibilità di confrontarsi sulle modalità adottate dall’Asl Napoli 3 Sud per trasformare in tempi rapidissimi un ospedale tradizionale in una struttura esclusivamente dedicato alla cura dei pazienti Covid e, più in generale, per studiare le modalità di risposta del sistema sanitario italiano allo sviluppo dell’epidemia. Un’occasione di confronto e scambio di informazioni, quindi, che può essere ancora più preziosa perché in Germania non si è ancora raggiunto il livello di diffusione del virus già registrato in Italia. I quattro sanitari saranno accolti alle 17 dai dirigenti dell’Asl e dal sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto, nella sede del Comune e, per tutto il periodo della loro permanenza, saranno ospitati gratuitamente da una struttura ricettiva messa a disposizione da un imprenditore boschese.